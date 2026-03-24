ਅੱਜ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ: ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ? ਜਾਣੋ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

By ETV Bharat Business Team

Published : March 24, 2026 at 12:51 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ?

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹2,576—ਜਾਂ 2%—ਘਟ ਕੇ ₹136,684 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਦਿਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਰ ਕੇ ₹137,100 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 4.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਜਾਂ ₹10,667 - ਡਿੱਗ ਕੇ ₹214,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (COMEX) ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਸੋਨਾ 1.6% ਡਿੱਗ ਕੇ $4,368 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 4% ਡਿੱਗ ਕੇ $66.56 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ

ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ - ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ - ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ "ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ" ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਜਿਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ" ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸਪੀਕਰ, ਮੁਹੰਮਦ-ਬਾਘਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ "ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ₹134,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ₹130,000 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਂਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ $68–$70 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

