ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਾਅ

ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਾਅ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ, MCX 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : August 3, 2026 at 3:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ₹1,43,890.00 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹460.00 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹219,050.00 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹890.00 ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 24-ਕੈਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆਂ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ BIS ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵੈਲਰਾਂ ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 3% GST ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਓ।
ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਨੇ 'ਤੇ GST ਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਹਮੇਸ਼ਾ BIS ਹਾਲਮਾਰਕ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੋ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।