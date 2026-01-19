ETV Bharat / business

ਚਾਂਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ। ਚਾਂਦੀ ₹3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।

Gold and silver rates
ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ (GETTY IMAGE/CANVA)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 19, 2026 at 12:23 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹14,377 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ ₹1 ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹13,179 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹10,783 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਮਾਰਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 13,553 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 4.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 3,01,315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 5.81 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 6.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 94.35 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)

ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ
ਮੁੰਬਈ₹14,377₹13,179₹10,783
ਦਿੱਲੀ₹14,392₹13,194₹10,798
ਕੋਲਕਾਤਾ₹14,377₹13,179₹10,783
ਬੈਂਗਲੁਰੂ₹14,377₹13,179₹10,783
ਚੇੱਨਈ₹14,486₹13,279₹11,089
ਪੰਜਾਬ₹ 14,159₹13,280₹10,942

ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 14,377 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 14,392 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 14,486 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

