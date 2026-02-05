ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਪਈ ਫਿੱਕੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟਿਆ ਰੇਟ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ।
Published : February 5, 2026 at 12:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਭਾਅ ₹1.49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹2.52 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੋਨਾ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ
MCX 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ₹1,51,948 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ₹1,098 ਘੱਟ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ₹1,53,046 ਸੀ। ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ₹3,964 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,49,082 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾ ₹1,51,948 ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ₹1,48,455 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੋਨਾ ₹1,80,779 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। MCX 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 10,754 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,58,096 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ 2,68,850 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ, ਚਾਂਦੀ ₹2,52,719 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ₹16,131 ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ₹2,58,096 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ₹2,52,719 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਚਾਂਦੀ ₹4,20,048 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?
ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,41,700 (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ) ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,54,570 (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ) ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਨੇ (ਮੰਬਈ) ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ₹154,420, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ₹154,570 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ₹154,570 ਸੀ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹154,470 ਰਹੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹154,420 ਕੀਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ 3,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹3,00,00 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹3,00,00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕਾਮੈਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ $4,986 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ₹102.90 ਡਿੱਗ ਕੇ $4,847.90 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਬੰਦ ਕੀਮਤ $4,950.80 ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸੋਨਾ $5,586.20 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਮੈਕਸ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ $87.64 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ, ਇਹ $10.14 ਡਿੱਗ ਕੇ $74.25 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚਾਂਦੀ 121.79 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।