ETV Bharat / business

ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,36,350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹੈ।

GOLD AND SILVER RATE TODAY
ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ (canva)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : December 30, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ।

MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

MCX 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ 0.54% ਵਧ ਕੇ ₹1,35,668 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਰਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ ਚਾਂਦੀ 3.81% ਵਧ ਕੇ ₹2,32,970 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ 3.5% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,34,942 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ 6.40% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,24,429 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗੁੱਡ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,37,460 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,26,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,36,200 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,24,850 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,36,350 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,25,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,36,250 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,24,900 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ (₹ / 10 ਗ੍ਰਾਮ)22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ (₹ / 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਚੇਨਈ₹1,37,460₹1,26,000
ਕੋਲਕਾਤਾ₹1,36,200₹1,24,850
ਮੁੰਬਈ₹1,36,200₹1,24,850
ਹੈਦਰਾਬਾਦ₹1,36,200₹1,24,850
ਬੰਗਲੁਰੂ₹1,36,200₹1,24,850
ਕੇਰਲ₹1,36,200₹1,24,850
ਪੁਣੇ₹1,36,200₹1,24,850
ਦਿੱਲੀ₹1,36,350₹1,25,000
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ₹1,36,250₹1,24,900
ਵਡੋਦਰਾ₹1,36,250₹1,24,900

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।

TAGGED:

MCX FUTURES PRICES
SILVER PRICES
ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ
GOLD AND SILVER RATE TODAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.