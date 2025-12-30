ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
Published : December 30, 2025 at 11:47 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ।
MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
MCX 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ 0.54% ਵਧ ਕੇ ₹1,35,668 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਰਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ ਚਾਂਦੀ 3.81% ਵਧ ਕੇ ₹2,32,970 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ 3.5% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,34,942 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ 6.40% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,24,429 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਗੁੱਡ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,37,460 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,26,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,36,200 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,24,850 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,36,350 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,25,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,36,250 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,24,900 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
|ਸ਼ਹਿਰ
|24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ (₹ / 10 ਗ੍ਰਾਮ)
|22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ (₹ / 10 ਗ੍ਰਾਮ)
|ਚੇਨਈ
|₹1,37,460
|₹1,26,000
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|ਮੁੰਬਈ
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|ਬੰਗਲੁਰੂ
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|ਕੇਰਲ
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|ਪੁਣੇ
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|ਦਿੱਲੀ
|₹1,36,350
|₹1,25,000
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|₹1,36,250
|₹1,24,900
|ਵਡੋਦਰਾ
|₹1,36,250
|₹1,24,900
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।