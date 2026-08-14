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ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ

ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

GOLD SILVER PRICE TODAY
ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 14, 2026 at 4:08 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 14 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਲਗਭਗ 1% ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਮਸੀਐਕਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ:
ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ 0.69% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,52,406 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ; ਇਹ 0.85% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,33,455 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।

GOLD SILVER PRICE TODAY
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ETV BHARAT)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਆਜ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।

ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ:
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  • BIS ਹਾਲਮਾਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੰਕੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਕਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਮਤ: ਭਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (24K, 22K ਜਾਂ 18K) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕੀਮਤ ਨੂੰ IBJA ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੋ।

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