Gold-Silver Crash: ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ...

ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

GOLD AND SILVER PRICES TODAY
ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 22, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੀ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ MCX 'ਤੇ 3,25,602 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,05,753 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 19,849 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ₹1,52,862 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ₹1,48,777 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹4,085 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਮਾਹੌਲ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ।

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

