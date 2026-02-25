ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ₹1,61,180 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,69,075 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
Published : February 25, 2026 at 2:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ 25 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (MCX) ਤੱਕ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧੀ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ:
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 0.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹161,180 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 3.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹269,075 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਹਨ।
ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ 0.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 97.68 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ: ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ (ਪੀ.ਬੀ.ਓ.ਸੀ.) ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ 1,58,800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ 1,63,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਲਈ, 2,54,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਨ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਇਹ 2,71,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।