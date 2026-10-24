ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸੋਨਾ 4,796 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 16,503 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 24, 2026 at 3:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹16,503 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24-ਕੈਰੇਟ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹4,796 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਧਨਤੇਰਸ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ?
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ (17 ਅਕਤੂਬਰ) ₹1.46 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ₹4,796 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1.42 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹2.11 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹16,503 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਦੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ; ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਸਤ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹8,000 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹15,000 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸੋਨਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ₹1.56 ਲੱਖ ਸੀ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ₹1.48 ਲੱਖ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ₹2.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2.22 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
ਕੀ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਜਿਊਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
BIS ਹਾਲਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੋਨਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਖਰੀਦੋ। ਅਸਲੀ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'AZ4524', ਜੋ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, IBJA (ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 24-ਕੈਰੇਟ, 22-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।