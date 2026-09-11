ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ਅੱਜ ਸੋਨਾ 1,52,341 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 10,114 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,34,099 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ।
Published : September 11, 2026 at 7:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ, 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 0.92% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,52,341 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 0.92% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ₹1,422 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4.14% (₹10,114) ਘਟ ਕੇ ₹2,34,099 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 762 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਏ ਔਂਸ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵਾਲਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ (ਪੀਬੀਓਸੀ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 22ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ 76.7 ਮਿਲੀਅਨ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲਰ ਛੋਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ $135 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ $54 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ
ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ₹1,51,010 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਧਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1,49,680 ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਲਟ ਪਾਸੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ₹1,54,060 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ₹2,30,300 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ₹2,41,100 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
IBJA ਸਰਾਫਾ ਦਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GST ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲ IBJA ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।