ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ
ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖੋ।
Published : December 2, 2025 at 11:55 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 660 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 610 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 119,760 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 130,640 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,19,610 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,30,490 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,20,710 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,31,680 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (10 ਗ੍ਰਾਮ)
|ਸ਼ਹਿਰ
|22 ਕੈਰੇਟ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
|24 ਕੈਰੇਟ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
|ਦਿੱਲੀ
|₹1,19,760
|₹1,30,640
|ਮੁੰਬਈ
|₹1,19,610
|₹1,30,490
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|₹1,19,610
|₹1,30,490
|ਚੇਨਈ
|₹1,20,710
|₹1,31,680
|ਬੰਗਲੁਰੂ
|₹1,19,610
|₹1,30,490
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|₹1,19,610
|₹1,30,490
|ਲਖਨਊ
|₹1,19,760
|₹1,30,640
|ਪਟਨਾ
|₹1,19,660
|₹1,30,540
|ਜੈਪੁਰ
|₹1,19,760
|₹1,30,640
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|₹1,19,660
|₹1,30,540
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ₹1,88,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹3,100 ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹22,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹1,96,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 70% ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 36% ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੋਨਾ $5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ $5,055 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $4,400 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ₹4,250 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।