ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਰੇਟ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੋਨਾ ₹1,44,570 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,14,500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

GOLD SILVER RATE TODAY
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (Representative Image)
By ETV Bharat Business Team

Published : March 25, 2026 at 12:34 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ (MCX) ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ।

ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ: ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਨਾ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ 10:26 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਨਾ ₹5,658 ਵਧ ਕੇ ₹1,44,570 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ₹1,44,410 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮਕੀ। ਮਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ₹13,228 ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,14,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ (COMEX) ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਸੋਨਾ 4.48% ਵਧ ਕੇ $4,633.17 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 7.5% ਵਧ ਕੇ $74.8 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ:

15-ਪੁਆਇੰਟ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 15-ਪੁਆਇੰਟ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸਪੀਕਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਵਾਧੂ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 50,000 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ "ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ" ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ₹1,43,000 ਤੋਂ ₹1,45,000 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਧਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ₹1,48,000 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ₹1,55,000 ਅਤੇ ₹1,57,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਲਈ, ₹2,40,000 ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ "ਖਰੀਦੋ-ਤੇ-ਡਿਪਸ" ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

