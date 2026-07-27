ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1.44 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2.24 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
Published : July 27, 2026 at 3:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਅਗਸਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹984 (0.69%) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ₹1,44,090 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਪਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 0.86% ਵਧ ਕੇ $4,087.69 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧੀ।
ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਤੇਜ਼
ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 0.95% ਵਧੀਆਂ। ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹117 ਵਧ ਕੇ ₹2,24,255 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, COMEX ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 1.85% ਵਧ ਕੇ $59.25 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵਧਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ
ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਰਾਂ।
ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।