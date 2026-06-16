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ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਅੱਜ ਸਸਤਾ: 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਜਾਣੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

MCX GOLD RATE TODAY
ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ ((getty image))
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 16, 2026 at 5:29 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 0.5% ਜਾਂ ₹1,457 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਟ ਕੇ ₹2,50,001 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ₹1,52,842 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ।

ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ

ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:

ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ?

ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹153,280 ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹140,507 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਚੇਨਈ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਲਈ ₹153,260 ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਲਈ ₹140,488 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।

MCX GOLD RATE TODAY
ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ((Etv Bharat))

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ?

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,52,470 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,39,764 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,52,750 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ₹1,52,610, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ₹1,52,980 ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ₹1,52,850 ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ₹2,50,260 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।

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