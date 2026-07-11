Gold, Silver Rate: 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ।
Published : July 11, 2026 at 7:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜੋ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,54,180 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 11 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,44,010 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,170 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ (ਲੱਗਭੱਗ 6.60%) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ, ਜੋ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ₹2,53,170 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ₹2,22,960 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ₹30,210 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਲੱਗਭੱਗ 11.93%) ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ" ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾਏ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਦਬਾਅ
ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।