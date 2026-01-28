ਸੋਨਾ 1.62 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 3.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ,ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਜ਼ਾਫਾ

ਸੋਨਾ 1.62 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 3.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ,ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਜ਼ਾਫਾ
ਸੋਨਾ ₹1.62 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹3.83 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : January 28, 2026 at 2:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 28 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਾਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ $5,200 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,62,090 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ₹1,61,940 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹148590 ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ₹148440 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,83,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (₹)
|ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (₹)
|ਦਿੱਲੀ
|148590
|162090
|ਮੁੰਬਈ
|148440
|161940
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|148490
|161990
|ਚੇਨਈ
|148440
|161940
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|148440
|161940
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|148440
|161940
|ਜੈਪੁਰ
|148590
|162090
|ਭੋਪਾਲ
|148490
|161990
|ਲਖਨਊ
|148590
|162090
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|148590
|162090
ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੀਟਿੰਗ: ਬਜ਼ਾਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ: ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ $6,000 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।