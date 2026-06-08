ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
Published : June 8, 2026 at 6:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (MCX) ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ?
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,537 ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 2.23%) ਡਿੱਗ ਕੇ 2,43,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 7% ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਗਸਤ 2026 ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ₹1,792 (1.15%) ਘਟ ਕੇ ₹1,53,802 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ
ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ₹2,44,340 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਦਿੱਲੀ: 24-ਕੈਰੇਟ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,53,490 ਹੈ, ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,40,699 ਹੈ।
- ਮੁੰਬਈ: 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,53,660 ਹੈ, ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,40,855 ਹੈ।
- ਕੋਲਕਾਤਾ: ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ। 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,53,450 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,54,130 ਸੀ, ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ₹1,54,100 ਸੀ।
ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ?
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।