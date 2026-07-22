ETV Bharat / business

ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।

22 CARAT GOLD PRICE TODAY
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : July 22, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (MCX) ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਫਾ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

MCX ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ₹1,44,463 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ₹1,580 ਜਾਂ 1.11% ਵੱਧ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਤੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ₹2,478 (1.11%) ਵਧ ਕੇ ₹2,26,257 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਾਮੈਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ 1.23% ਵਧ ਕੇ $4,127.30 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਾਟ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1.34% ਵਧ ਕੇ $59.58 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਰਾਂ (IBJA ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ)

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਸ਼ਹਿਰ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ( ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ) 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ( ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ )
ਦਿੱਲੀ 144,610 132,559
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 145,090 132,999
ਬੈਂਗਲੌਰ 144,980 132,898
ਮੁੰਬਈ 144,860 132,788
ਕੋਲਕਾਤਾ 144,700 132,642
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ 145,340 133,228
ਚੇਨੱਈ 145,320 133,210

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,26,810 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਅੱਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2,26,810 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਊਲਰ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ।

TAGGED:

MCX GOLD PRICE LIVE
TODAY GOLD RATE 24K
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
GOLD PRICE TODAY
22 CARAT GOLD PRICE TODAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.