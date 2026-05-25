ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਭਾਅ
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ ਕੀ ਹੈ।
Published : May 25, 2026 at 1:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ, 25 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹160,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ₹277,510 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 22-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ (ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ) ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ (ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
|ਸ਼ਹਿਰ 24K
|ਸੋਨਾ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
|22K ਸੋਨਾ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
|ਦਿੱਲੀ
|₹1,59,600
|₹1,46,300
|ਮੁੰਬਈ
|₹1,59,870
|₹1,46,548
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|₹1,59,660
|₹1,46,355
|ਬੈਂਗਲੂਰੂ
|₹1,60,000
|₹1,46,667
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|₹1,60,130
|₹1,46,786
|ਚੇਨਈ
|₹1,60,290
|₹1,46,933
|ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ
|₹1,60,330
|₹1,46,969
ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ 'ਚ ਬਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,60,330 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,59,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਸ ਰੇਟ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ: ਹਰੇਕ ਜੌਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 5% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
GST: ਕੁੱਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।