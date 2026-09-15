ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ₹530 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹1,411 ਡਿੱਗ ਗਈ।
Published : September 15, 2026 at 3:25 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹530 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀਆਂ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। MCX 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ₹530 ਜਾਂ 0.35% ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸੋਨਾ ਹੁਣ ₹1,50,700 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁੱਲ 980 ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਟ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ 1,411 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ
ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 1,411 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.61% ਡਿੱਗ ਗਏ। ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ 231,279 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,512 ਲਾਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਦਬਾਅ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ
ਸੁਸਤ ਰਹੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ 0.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,290.06 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ, ਚਿੱਟੀ ਧਾਤ, ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 0.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $63.05 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਡ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।