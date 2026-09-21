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ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਜਰ੍ਹਾ...

ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ।

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ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 21, 2026 at 1:40 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (MCX) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ: ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

  • ਸੋਨਾ: ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,54,180.00 ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹790.00 (-0.51%) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਚਾਂਦੀ: ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹239,840.00 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ₹2,090.00 (-0.86%) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)

ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

GOLD SILVER RATE TODAY
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Etv Bharat)

ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਨਾ?

ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਹਰ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ:

  • ਡਾਲਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ: ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਹੈ।
  • ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਾਲ ?

ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਪ-ਲਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

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