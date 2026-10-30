ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਧਨਤੇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਦਰ
ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 2% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਦੀਵਾਲੀ-ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
Published : October 30, 2026 at 2:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ 2% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।
MCX 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ
MCX 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ 0.63%, ਜਾਂ ₹911, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,41,685 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ₹1,41,800 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੁਝਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 2.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ₹4,282, ₹1,85,171 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ। ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $3,991 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਾਟ ਚਾਂਦੀ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $51.27 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 3.75 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਠਧਰਮੀ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹1.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.41 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ₹1.37 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ₹1.83 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.85 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।