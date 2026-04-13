ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ...
ਦੋਵੇਂ ਧਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Published : April 13, 2026 at 1:57 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ₹2.37 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ ₹2,370,000) ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ₹6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚਤਮ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹2.02 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ ₹2,020,000) ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਇਸ ਧਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,43,274 (ਲਗਭਗ ₹2,43,274) 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,37,190 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 4,39,337 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, 2,02,147 ਰੁਪਏ।
ਹੁਣ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀਲੀ ਧਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਉਹ ਵਧਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1,52,652 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ, ਇਹ ₹1,51,457 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ₹1,195 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਿਖਰ ਕੀਮਤ ₹2,02,984 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹51,527 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।