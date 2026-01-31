ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ 1.28 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੋਨਾ 33,000 ਡਿੱਗਿਆ
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੈੱਡ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।
Published : January 31, 2026 at 3:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹100,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫਟਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹400,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ₹420,048 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹291,922 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹107,971 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਆਪਣੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ₹1.28 ਲੱਖ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ₹1,28,126 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ₹33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤਾ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। MCX 'ਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ₹1,83,962 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਹ ₹1,50,849 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ₹33,113 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਡਿਫਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਾਫਾ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ
ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਨੁਪਾਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ
ਵ੍ਹਾਈਟਓਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 80:1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 46:1 ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।