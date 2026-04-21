ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ; ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ MCX 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।
Published : April 21, 2026 at 4:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (MCX) ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ।
MCX 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਰੁਝਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ। MCX 'ਤੇ, 5 ਜੂਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 0.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਜਾਂ ₹528 - ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ₹153,415 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। 5 ਮਈ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਗਭਗ 0.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਜਾਂ ₹2,335 - ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ₹250,210 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $4,794.27 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 0.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, 0.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $79.29 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, 'ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ' ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 1.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $93.84 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (ਡਬਲਯੂਟੀਆਈ) $85.5 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।