ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ₹419 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,601 ਡਿੱਗ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : September 29, 2026 at 5:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2,601, ਜਾਂ 1.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ₹2,24,841 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ।
ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੀਲੀ ਧਾਤ, ਸੋਨਾ, ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਪਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ₹419, ਜਾਂ 0.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ₹1,46,385 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,608 ਲਾਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ $60.55 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸੋਨਾ 0.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $4,125.32 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।