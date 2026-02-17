ETV Bharat / business

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੋਏ ਸਸਤੇ; ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਸੂਚੀ

ਸੋਨਾ ₹1,53,889 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,37,064 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

GOLD AND SILVER PRICES
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ians)
By ETV Bharat Business Team

Published : February 17, 2026 at 12:13 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (MCX) 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ 0.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,53,889 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ; ਮਾਰਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ 1.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,37,064 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ $5,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,992 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ 0.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 97.12 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਾਲਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ

ਯੂਐਸ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡੇਟਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗਾ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ' ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹1,45,000 ਅਤੇ ₹1,50,000 ਦੇ ਪੱਧਰ MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ₹1,60,800 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ₹2,25,000 ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਰਲਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

