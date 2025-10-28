ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 28, 2025 at 4:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,136 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਵੀ 144 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
|ਗ੍ਰਾਮ
|24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
|1 ਗ੍ਰਾਮ
|12,136 ਰੁਪਏ
|10 ਗ੍ਰਾਮ
|1,21,360 ਰੁਪਏ
|100 ਗ੍ਰਾਮ
|12,13,600 ਰੁਪਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
|ਗ੍ਰਾਮ
|22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
|ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
|1 ਗ੍ਰਾਮ
|11,091 ਰੁਪਏ
|0 ਰੁਪਏ
|8 ਗ੍ਰਾਮ
|88,728 ਰੁਪਏ
|0 ਰੁਪਏ
|10 ਗ੍ਰਾਮ
|1,10,910 ਰੁਪਏ
|0 ਰੁਪਏ
|100 ਗ੍ਰਾਮ
|11,09,100 ਰੁਪਏ
|0 ਰੁਪਏ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
|ਸ਼ਹਿਰ
|24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
(10 ਗ੍ਰਾਮ)
|22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
(10 ਗ੍ਰਾਮ)
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|1,25,510 ਰੁਪਏ
|1,15,050 ਰੁਪਏ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਬੰਗਲੌਰ
|1,25,510 ਰੁਪਏ
|1,15,050 ਰੁਪਏ
|ਭੋਪਾਲ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|1,25,610 ਰੁਪਏ
|1,15,150 ਰੁਪਏ
|ਚੇਨਈ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਕੋਇੰਬਟੂਰ
|1,25,890 ਰੁਪਏ
|1,15,400 ਰੁਪਏ
|ਦਿੱਲੀ
|1,25,610 ਰੁਪਏ
|1,15,150 ਰੁਪਏ
|ਫਰੀਦਾਬਾਦ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਗੁੜਗਾਓਂ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਜੈਪੁਰ
|1,25,610 ਰੁਪਏ
|1,15,150 ਰੁਪਏ
|ਕਾਨਪੁਰ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਕੇਰਲ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਕੋਚੀ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,050 ਰੁਪਏ
|ਲਖਨਊ
|1,25,610 ਰੁਪਏ
|1,15,150 ਰੁਪਏ
|ਮਦੁਰਾਈ
|1,25,890 ਰੁਪਏ
|1,15,400 ਰੁਪਏ
|ਮੰਗਲੌਰ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਮੇਰਠ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਮੁੰਬਈ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਮੈਸੂਰ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਨਾਗਪੁਰ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਨਾਸਿਕ
|1,25,490 ਰੁਪਏ
|1,15,030 ਰੁਪਏ
|ਪਟਨਾ
|1,25,270 ਰੁਪਏ
|1,15,050 ਰੁਪਏ
|ਪੁਣੇ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਦਿੱਖ
|1,25,510 ਰੁਪਏ
|1,15,050 ਰੁਪਏ
|ਵਡੋਦਰਾ
|1,25,510 ਰੁਪਏ
|1,15,050 ਰੁਪਏ
|ਵਿਜੇਵਾੜਾ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
|ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ
|1,25,460 ਰੁਪਏ
|1,15,000 ਰੁਪਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ)
|ਮਿਤੀ
|24 ਕੈਰੇਟ
|22 ਕੈਰੇਟ
|% ਬਦਲਾਅ
|27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,21,080 ਰੁਪਏ
|1,10,910 ਰੁਪਏ
|-0.36%
|26 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,21,520 ਰੁਪਏ
|1,11,310 ਰੁਪਏ
|0%
|25 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,21,520 ਰੁਪਏ
|1,11,310 ਰੁਪਏ
|0%
|24 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,21,520 ਰੁਪਏ
|1,11,310 ਰੁਪਏ
|-1.49%
|23 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,23,350 ਰੁਪਏ
|1,12,990 ਰੁਪਏ
|-0.45%
|22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,23,910 ਰੁਪਏ
|1,13,500 ਰੁਪਏ
|-2.92%
|21 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,27,630 ਰੁਪਏ
|1,16,910 ਰੁਪਏ
|0%
|20 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,27,630 ਰੁਪਏ
|1,16,910 ਰੁਪਏ
|-1.51%
|19 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,29,580 ਰੁਪਏ
|1,18,700 ਰੁਪਏ
|0%
|18 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,29,580 ਰੁਪਏ
|1,18,700 ਰੁਪਏ
|0%
|17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,29,580 ਰੁਪਏ
|1,18,700 ਰੁਪਏ
|+1.66%
|16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,27,470 ਰੁਪਏ
|1,16,760 ਰੁਪਏ
|+0.59%
|15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,26,710 ਰੁਪਏ
|1,16,070 ਰੁਪਏ
|+0.44%
|14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,26,150 ਰੁਪਏ
|1,15,560 ਰੁਪਏ
|+1.61%
|13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|1,24,160 ਰੁਪਏ
|1,13,730 ਰੁਪਏ
|0%
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ:
|ਨਾਮ
|1 ਗ੍ਰਾਮ
|10 ਗ੍ਰਾਮ
|100 ਗ੍ਰਾਮ
|1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
|1 ਔਂਸ
|1 ਤੋਲਾ
|ਚਾਂਦੀ 999 ਜੁਰਮਾਨਾ (ਰੁਪਏ)
|144
|1,438
|14,384
|143,840
|4,078
|1,678
|ਚਾਂਦੀ 925 ਸਟਰਲਿੰਗ (ਰੁਪਏ)
|133
|1,331
|13,305
|133,052
|3,772
|1,552
|ਚਾਂਦੀ ਦੇ 900 ਸਿੱਕੇ (ਰੁਪਏ)
|129
|1,295
|12,946
|129,456
|3,670
|1,510
|ਚਾਂਦੀ 800 ਜਰਮਨ (ਰੁਪਏ)
|115
|1,151
|11,507
|115,072
|3,262
|1,342
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ:
|ਗ੍ਰਾਮ
|ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
|ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
|1 ਗ੍ਰਾਮ
|145 ਰੁਪਏ
|0 ਰੁਪਏ
|8 ਗ੍ਰਾਮ
|1160 ਰੁਪਏ
|0 ਰੁਪਏ
|10 ਗ੍ਰਾਮ
|1450 ਰੁਪਏ
|0 ਰੁਪਏ
|100 ਗ੍ਰਾਮ
|14500 ਰੁਪਏ
|0 ਰੁਪਏ
|1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
|145000 ਰੁਪਏ
|0 ਰੁਪਏ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਰ
(10 ਗ੍ਰਾਮ)
|ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਰ
(100 ਗ੍ਰਾਮ)
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਬੰਗਲੌਰ
|1,580 ਰੁਪਏ
|15,800 ਰੁਪਏ
|ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ
|1,710 ਰੁਪਏ
|17,100 ਰੁਪਏ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਚੇਨਈ
|1,710 ਰੁਪਏ
|17,100 ਰੁਪਏ
|ਕੋਇੰਬਟੂਰ
|1,710 ਰੁਪਏ
|17,100 ਰੁਪਏ
|ਦਿੱਲੀ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|1,710 ਰੁਪਏ
|17,100 ਰੁਪਏ
|ਜੈਪੁਰ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਕੇਰਲ
|1,710 ਰੁਪਏ
|17,100 ਰੁਪਏ
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਲਖਨਊ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਮਦੁਰਾਈ
|1,710 ਰੁਪਏ
|17,100 ਰੁਪਏ
|ਮੰਗਲੌਰ
|1,580 ਰੁਪਏ
|15,800 ਰੁਪਏ
|ਮੁੰਬਈ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਮੈਸੂਰ
|1,580 ਰੁਪਏ
|15,800 ਰੁਪਏ
|ਨਾਗਪੁਰ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਨਾਸਿਕ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਪਟਨਾ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਪੁਣੇ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਦਿੱਖ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਵਡੋਦਰਾ
|1,560 ਰੁਪਏ
|15,600 ਰੁਪਏ
|ਵਿਜੇਵਾੜਾ
|1,710 ਰੁਪਏ
|17,100 ਰੁਪਏ
|ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ
|1,710 ਰੁਪਏ
|17,100 ਰੁਪਏ