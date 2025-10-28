ETV Bharat / business

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

GOLD AND SILVER RATE
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : October 28, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,136 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਵੀ 144 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗ੍ਰਾਮ24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
1 ਗ੍ਰਾਮ12,136 ਰੁਪਏ
10 ਗ੍ਰਾਮ1,21,360 ਰੁਪਏ
100 ਗ੍ਰਾਮ12,13,600 ਰੁਪਏ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗ੍ਰਾਮ22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
1 ਗ੍ਰਾਮ11,091 ਰੁਪਏ0 ਰੁਪਏ
8 ਗ੍ਰਾਮ88,728 ਰੁਪਏ0 ਰੁਪਏ
10 ਗ੍ਰਾਮ1,10,910 ਰੁਪਏ0 ਰੁਪਏ
100 ਗ੍ਰਾਮ11,09,100 ਰੁਪਏ0 ਰੁਪਏ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
(10 ਗ੍ਰਾਮ)		22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
(10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ1,25,510 ਰੁਪਏ1,15,050 ਰੁਪਏ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਬੰਗਲੌਰ1,25,510 ਰੁਪਏ1,15,050 ਰੁਪਏ
ਭੋਪਾਲ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ1,25,610 ਰੁਪਏ1,15,150 ਰੁਪਏ
ਚੇਨਈ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਕੋਇੰਬਟੂਰ1,25,890 ਰੁਪਏ1,15,400 ਰੁਪਏ
ਦਿੱਲੀ1,25,610 ਰੁਪਏ1,15,150 ਰੁਪਏ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਗੁੜਗਾਓਂ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਜੈਪੁਰ1,25,610 ਰੁਪਏ1,15,150 ਰੁਪਏ
ਕਾਨਪੁਰ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਕੇਰਲ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਕੋਚੀ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਕੋਲਕਾਤਾ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,050 ਰੁਪਏ
ਲਖਨਊ1,25,610 ਰੁਪਏ1,15,150 ਰੁਪਏ
ਮਦੁਰਾਈ1,25,890 ਰੁਪਏ1,15,400 ਰੁਪਏ
ਮੰਗਲੌਰ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਮੇਰਠ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਮੁੰਬਈ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਮੈਸੂਰ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਨਾਗਪੁਰ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਨਾਸਿਕ1,25,490 ਰੁਪਏ1,15,030 ਰੁਪਏ
ਪਟਨਾ1,25,270 ਰੁਪਏ1,15,050 ਰੁਪਏ
ਪੁਣੇ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਦਿੱਖ1,25,510 ਰੁਪਏ1,15,050 ਰੁਪਏ
ਵਡੋਦਰਾ1,25,510 ਰੁਪਏ1,15,050 ਰੁਪਏ
ਵਿਜੇਵਾੜਾ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ1,25,460 ਰੁਪਏ1,15,000 ਰੁਪਏ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ)

ਮਿਤੀ24 ਕੈਰੇਟ22 ਕੈਰੇਟ% ਬਦਲਾਅ
27 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,21,080 ਰੁਪਏ1,10,910 ਰੁਪਏ-0.36%
26 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,21,520 ਰੁਪਏ1,11,310 ਰੁਪਏ0%
25 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,21,520 ਰੁਪਏ1,11,310 ਰੁਪਏ0%
24 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,21,520 ਰੁਪਏ1,11,310 ਰੁਪਏ-1.49%
23 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,23,350 ਰੁਪਏ1,12,990 ਰੁਪਏ-0.45%
22 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,23,910 ਰੁਪਏ1,13,500 ਰੁਪਏ-2.92%
21 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,27,630 ਰੁਪਏ1,16,910 ਰੁਪਏ 0%
20 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,27,630 ਰੁਪਏ1,16,910 ਰੁਪਏ-1.51%
19 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,29,580 ਰੁਪਏ1,18,700 ਰੁਪਏ0%
18 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,29,580 ਰੁਪਏ1,18,700 ਰੁਪਏ0%
17 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,29,580 ਰੁਪਏ1,18,700 ਰੁਪਏ+1.66%
16 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,27,470 ਰੁਪਏ1,16,760 ਰੁਪਏ+0.59%
15 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,26,710 ਰੁਪਏ1,16,070 ਰੁਪਏ+0.44%
14 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,26,150 ਰੁਪਏ1,15,560 ਰੁਪਏ+1.61%
13 ਅਕਤੂਬਰ, 20251,24,160 ਰੁਪਏ1,13,730 ਰੁਪਏ0%

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ:

ਨਾਮ1 ਗ੍ਰਾਮ10 ਗ੍ਰਾਮ100 ਗ੍ਰਾਮ1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ1 ਔਂਸ1 ਤੋਲਾ
ਚਾਂਦੀ 999 ਜੁਰਮਾਨਾ (ਰੁਪਏ)1441,43814,384143,8404,0781,678
ਚਾਂਦੀ 925 ਸਟਰਲਿੰਗ (ਰੁਪਏ)1331,33113,305133,0523,7721,552
ਚਾਂਦੀ ਦੇ 900 ਸਿੱਕੇ (ਰੁਪਏ)1291,29512,946129,4563,6701,510
ਚਾਂਦੀ 800 ਜਰਮਨ (ਰੁਪਏ)1151,15111,507115,0723,2621,342

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ:

ਗ੍ਰਾਮਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
1 ਗ੍ਰਾਮ145 ਰੁਪਏ0 ਰੁਪਏ
8 ਗ੍ਰਾਮ1160 ਰੁਪਏ0 ਰੁਪਏ
10 ਗ੍ਰਾਮ1450 ਰੁਪਏ0 ਰੁਪਏ
100 ਗ੍ਰਾਮ14500 ਰੁਪਏ0 ਰੁਪਏ
1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ145000 ਰੁਪਏ0 ਰੁਪਏ

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸ਼ਹਿਰਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਰ
(10 ਗ੍ਰਾਮ)		ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਰ
(100 ਗ੍ਰਾਮ)
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਬੰਗਲੌਰ1,580 ਰੁਪਏ15,800 ਰੁਪਏ
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ1,710 ਰੁਪਏ17,100 ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਚੇਨਈ1,710 ਰੁਪਏ17,100 ਰੁਪਏ
ਕੋਇੰਬਟੂਰ1,710 ਰੁਪਏ17,100 ਰੁਪਏ
ਦਿੱਲੀ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ1,710 ਰੁਪਏ17,100 ਰੁਪਏ
ਜੈਪੁਰ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਕੇਰਲ1,710 ਰੁਪਏ17,100 ਰੁਪਏ
ਕੋਲਕਾਤਾ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਲਖਨਊ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਮਦੁਰਾਈ1,710 ਰੁਪਏ17,100 ਰੁਪਏ
ਮੰਗਲੌਰ1,580 ਰੁਪਏ15,800 ਰੁਪਏ
ਮੁੰਬਈ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਮੈਸੂਰ1,580 ਰੁਪਏ15,800 ਰੁਪਏ
ਨਾਗਪੁਰ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਨਾਸਿਕ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਪਟਨਾ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਪੁਣੇ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਦਿੱਖ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਵਡੋਦਰਾ1,560 ਰੁਪਏ15,600 ਰੁਪਏ
ਵਿਜੇਵਾੜਾ1,710 ਰੁਪਏ17,100 ਰੁਪਏ
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ1,710 ਰੁਪਏ17,100 ਰੁਪਏ

TAGGED:

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
SILVER PRICES FALL
GOLD PRICE
GOLD AND SILVER RATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਧੋਖਾ

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਾਟਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਕੇਤ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

VinFast VF6 ਅਤੇ VF7 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.