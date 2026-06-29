Gold-Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਚੈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ

Gold-Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਚੈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ
ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1,44,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ 2,20,560 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਥਿਰ।
Published : June 29, 2026 at 3:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.44 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹2.23 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਅਗਸਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ₹1,44,180 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ₹1,44,162 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫਾ-ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਨਾ ₹692 (0.48%) ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,43,470 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾ ₹1,43,454 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਚਾਂਦੀ ₹2,23,912 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ₹2,23,174 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹298 ਜਾਂ 0.13% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ₹2,22,641 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (COMEX) ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸੋਨਾ 0.41% ਡਿੱਗ ਕੇ $4,078 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ $58.52 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈ।
ਟੈਕਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ GST) ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 94.35 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $72.78 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ WTI ਕਰੂਡ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ $71 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ; ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।