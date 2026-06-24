ETV Bharat / business

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਚੈਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਗਭਗ 2% ਡਿੱਗ ਗਏ।

GOLD SILVER RATE TODAY
ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : June 24, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ।

MCX 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ

ਵੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। MCX 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ ਅੱਜ ₹1,45,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ₹1,528 ਘੱਟ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਇਹ ₹1,45,216 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾ ₹1,44,114 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਬੰਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ₹2,415 ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਚਾਂਦੀ ਅੱਜ ₹2,22,579 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜੋ ਕਿ ₹3,255 ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ 1.84% ਜਾਂ ₹4,176 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,21,658 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਰਾਂ

ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। IBJA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ।

Gold and silver prices fall, check the rate of June 24
ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ (ETV Bharat)

ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆਈ?

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ 101.265 ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਾਲਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ 0.4% ਡਿੱਗ ਕੇ $4,092.39 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ $61.82 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ।

TAGGED:

GOLD PRICE CRASH
24 KARAT GOLD PRICE PER 10G
GOLD AND SILVER PRICES IN INDIA
ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ
GOLD SILVER RATE TODAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.