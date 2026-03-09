ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

ETV Bharat / business

ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 1.30% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ! ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
By ETV Bharat Business Team

Published : March 9, 2026 at 2:04 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 9 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ।

MCX ਕੀਮਤ ਸਥਿਤੀ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 0.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,61,380 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, 1.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,64,799 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ, ਸੋਨਾ 1.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ 99.34 ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 0.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਉਪਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਆਜ-ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਡਰ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $116 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ $100 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੁਖ਼

ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹148,000 ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੋਨੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ₹153,000 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। COMEX ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ $5,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ $5,400–5,600 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

GOLD
GOLD AND SILVER PRICES
ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ
ਈਰਾਨ ਜੰਗ
GOLD AND SILVER PRICES TODAY

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

