ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ₹1,60,664 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,64,450 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : February 24, 2026 at 3:02 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ (MCX) ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ 0.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,60,664 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਚ ਚਾਂਦੀ ਵਾਅਦਾ 0.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,64,450 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਮੈਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 1.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $5,170.70 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $5,150.38 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਸਪਾਟ ਚਾਂਦੀ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $85.50 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈ।
ਦਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ 'ਟਰੰਪ' ਫੈਕਟਰ
ਡਾਲਰ ਇੰਡੈਕਸ ਅੱਜ ਇੰਟਰਾਡੇ 10.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 97.89 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਫਾ (ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ) ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ' ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ "ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ" ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।