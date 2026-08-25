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ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਏ ਭਾਅ, ਦੇਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ

ਅੱਜ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ₹1,63,109 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,43,317 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

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ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ (canva)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 25, 2026 at 3:32 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ (MCX) ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਪਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 120 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,63,109 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,595 ਲਾਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ

ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ 903 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,43,317 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,702 ਲਾਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ।

ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)

ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:

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ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 0.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,641.42 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਂਦੀ ਵੀ $68.22 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 1.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਜਿਊਲਰ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3% GST ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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