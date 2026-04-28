ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1,50,600 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 2,37,600 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।
Published : April 28, 2026 at 1:57 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।
MCX ਕੀਮਤ ਸਥਿਤੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, MCX 'ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੀਲੀ ਧਾਤ ₹1,50,450 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ 0.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ₹1,271 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ₹1,51,802 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੋਨਾ ₹1,50,600 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਮਈ ਵਾਅਦਾ ਚਾਂਦੀ 2.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ₹5,224 ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,36,600 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਂਦੀ ₹2,37,600 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ $110 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, $111.31 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, US WTI ਕਰੂਡ ਵੀ 2.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $98.81 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ₹1,52,000 ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੋਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ₹1,51,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਲਈ ₹2,40,000 ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ; ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ: ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ LNG ਟੈਂਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੋਕਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ
- ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ' 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਦਤਸਖ਼ਤ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜੇ
- ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ? 25-28 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਛਾਲ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ