ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨਾ 1,47,627 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 2,33,303 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

By ETV Bharat Business Team

Published : March 19, 2026 at 3:50 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ₹1,47,627 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ₹5,398 ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਜਾਂ ₹14,891 - ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,33,303 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ।

15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹14,029 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ₹32,257 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ

ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:

  • 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,51,640 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
  • 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,48,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
  • 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,22,830 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
  • 14-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹97,810 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ

ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੇਜ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ: ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਹਾਲਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੈਰੇਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।

