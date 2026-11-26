Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਿਆ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ- ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.22 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 4:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ) ਵਿੱਚ 24- ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,22,982 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਚਾਂਦੀ 1,46,933 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.40 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
IBJA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12:17 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 24- ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,22,982 ਰਹੀ। ਜਦਕਿ 22- ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,12,652 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18- ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹92,237 ਅਤੇ 14- ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹71,944 ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 999- ਗ੍ਰੇਡ (ਸ਼ੁੱਧਤਾ) ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,46,933 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
MCX 'ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਫਿਊਚਰ 1, 22, 740 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1, 22, 161 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋ ਅਤੇ 1, 23, 888 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1, 22, 383 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ TRADE ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ 1, 21, 137 ਰੁਪਏ ਦੇ 1, 246 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ 1.03 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਅ
ਸਿਲਵਰ ਫਿਊਚਰ 1, 45, 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। 1, 48, 801 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1, 45, 932 ਰੁਪਏ 'ਤੇ TRADE ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ 1, 42, 517 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3, 415 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 2. 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੜਤ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
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