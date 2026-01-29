ETV Bharat / business

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਚਾਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਸੋਨਾ 1.8 ਲੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ

ਅੱਜ, ਯਾਨੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ (canva)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 29, 2026 at 11:55 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 29 ਜਨਵਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੇ ਵੀ ₹1.8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ।

MCX 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੀਮਤ ₹22,090, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 5.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹4,07,456 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ

ਸੋਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। MCX 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ₹14,586 ਵਧ ਕੇ ₹1,80,501 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ COMEX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5,600 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।

ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ: ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਗਤੀਵਿਧੀ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਪਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੋਨੇ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 64% ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

