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Gold-Silver Price: ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ 2.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ?

ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

gold and silver price today
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਿੱਤਰ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 11, 2026 at 4:40 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1.54 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰੇਲੂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ₹2.37 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ₹1,54,600 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ₹1,501 ਜਾਂ 0.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1,332 ਲਾਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ - ਜਿਸਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, 'ਚਿੱਟੀ ਧਾਤ' - ਚਾਂਦੀ - ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। MCX 'ਤੇ, ਸਤੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ₹833, ਜਾਂ 0.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹2,37,700 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,688 ਲਾਟ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)

ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:

gold and silver price today
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Etv Bharat)

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 0.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ $4,406.15 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 0.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ $61.44 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

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ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ
GOLD AND SILVER PRICE TODAY

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