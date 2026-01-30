ETV Bharat / business

ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?

ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ।

gold silver price
ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ! (CANVA)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : January 30, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹24,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ₹3,75,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ₹3,99,893 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ₹4,20,048 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਚਾਂਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹44,148 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ MCX ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ₹8,862 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,75,100 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ₹1,83,962 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ₹1,93,096 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹17,996 ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

ਗਲੋਬਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
GOLD RATE
SILVER PRICE
GOLD NEW RATE TODAY
GOLD AND SILVER PRICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.