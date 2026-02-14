ETV Bharat / business

Gold Silver Rate: ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ; ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ

ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ
Published : February 14, 2026

ਮੁੰਬਈ: ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1.82% ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੀ ਦਰਾਂ ਸਨ?

ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ (10 ਗ੍ਰਾਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ₹1,55,593 ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ₹1,52,765 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,800 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਅਤੇ MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹1,56,200 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਮਾਰਚ ਨੂੰ MCX 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ 3.62% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,44,999 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EVs), ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ CPI ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਡੇਟਾ (CPI ਡੇਟਾ) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ 2.40% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ (2.50%) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

LKP ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਤਿਨ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹1,60,000 ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੋਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ₹1,56,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਵਾਪਸ ₹1,51,000 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ 10-15% ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

