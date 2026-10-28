ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਦੇਖੋ ਰੇਟ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣੋ।
Published : October 28, 2026 at 2:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸੁਸਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ₹646, ਜਾਂ 0.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,43,492 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ MCX 'ਤੇ ਕੁੱਲ 699 ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਪਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,030.95 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ₹1,290 ਜਾਂ 0.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,95,750 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
IBJA ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?
ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਨਾਫਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਰਮੀ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ IBJA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ GST ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਦਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।