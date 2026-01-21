ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ! ਸੋਨਾ 1.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : January 21, 2026 at 12:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 2.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਛਲਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ, ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, MCX 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ 1,54,628 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਰਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਚਾਂਦੀ 0.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 3,25,326 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਤਣਾਅ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ, "ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੰਤਰ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ
ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਹੈਵਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਏ
ਪ੍ਰਿਥਵੀਫਿਨਮਾਰਟ ਕਮੋਡਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਹੈਵਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।