ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ; ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਐਮਸੀਐਕਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

GOLD SILVER PRICE TODAY
By ETV Bharat Business Team

Published : March 18, 2026 at 12:12 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ (MCX) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅੱਜ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ₹1,55,750 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹2,51,000 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਖੇਪ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਅੱਜ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ₹1,55,658 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ₹327 ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ₹1,55,985 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੋਨਾ ₹1,55,784 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹201 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ₹1,55,600 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ - ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ₹1,80,779 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਈ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚਾਂਦੀ ਅੱਜ ₹2,51,498 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1,615 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੰਦ ਕੀਮਤ ₹2,53,113 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹2,51,006 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ₹2,107 ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਅੱਜ ₹2,50,919 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹4,20,048 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ। COMEX 'ਤੇ, ਸੋਨਾ $5,010.60 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ $5,000 ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ $4,994.40 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ $1.45 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, $78.46 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, $1.45 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ।

ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'ਸੁਧਾਰ' ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ' ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

