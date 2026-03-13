ETV Bharat / business

ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ਹੋਏ: ਕੀ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ? ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Gold and silver are cheap again
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ਹੋਏ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : March 13, 2026 at 4:39 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਪਡੇਟ: MCX ਡੇਟਾ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ 11:10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, MCX ਗੋਲਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫਿਊਚਰਜ਼ ₹160,046 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 0.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, MCX ਸਿਲਵਰ ਮਈ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹267,448 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ

ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ 0.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 99.81 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁਕਿੰਗ: ਹਾਲੀਆ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨਾ "ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪੜਾਅ" ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ "ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਲਾਂ" ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ" ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $99.99 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

