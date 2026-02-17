ਓਲਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਸੀਈਓ ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਗੋਆ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਓਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : February 17, 2026 at 4:19 PM IST
ਗੋਆ: ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਗੋਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SDCRC) ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੀਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਘੜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀਸ਼ ਨੇ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ₹1.47 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਲਾ S1 ਪ੍ਰੋ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦੀ। ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀਸ਼ ਨੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਰਵਾਲ ₹1,47,499 (ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਘੇਰਾ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ ਓਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।