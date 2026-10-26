ਚੀਨ ਦੇ 'ਗਲੋਬਲ ਫੈਕਟਰੀ' ਮਾਡਲ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਚੀਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਡਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 26, 2026 at 12:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ "ਗਲੋਬਲ ਫੈਕਟਰੀ" ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ, ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਡਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
- ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਏ ਹਨ।
- ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ ਇਸਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- 'ਚਾਈਨਾ ਪਲੱਸ ਵਨ' ਰਣਨੀਤੀ: ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (MNCs) ਹੁਣ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰਵੱਈਆ: "ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?"
ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਆ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤਿਆਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ 'ਤੇ "ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ" ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਚੀਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਮਾਡਲ: 'ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ'
ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਹੁਣ 'ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ' ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ BYD ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੰਗਰੀ: ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ: ਇਸ ਨਿੱਕਲ-ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
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