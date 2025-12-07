ਦੁੱਧ, ਤੇਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ
Published : December 7, 2025 at 1:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (FAO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। FAO ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 125.1 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, FAO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆਈ। ਦੁੱਧ, ਤੇਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨਾਜ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 105.5 ਅੰਕ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰਾਮਦ, ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਜੌਂ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਕਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਯਾਤ ਮੰਗ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ 165 ਅੰਕ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ। ਪਾਮ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰੇਪਸੀਡ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਮ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ 88.6 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 29.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ, ਤੇਲ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।