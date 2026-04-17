ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਣ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਜੰਗੀ ਤੇਲ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2% ਗਿਰਾਵਟ $98 ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : April 17, 2026 at 3:28 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਸੀ।

ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ

ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਵਾਇਦਾ (ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼) 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਕਰ 97.99 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਵੇਸਟ ਟੇਕਸਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (WTI) ਕ੍ਰੂਡ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਿਸਲਕਰ 92.91 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਂਟ ਕ੍ਰੂਡ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਛਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 99.39 ਡਾਲਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਕਮਟੀ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 8,625 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਰਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਜਰਾਇਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਯੁੱਧਵਿਰਾਮ (ਜੰਗਬੰਦੀ) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰੁਖ

ਉਤਪਾਦ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਕੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ-ਜੁਲਾ ਰੁਖ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵੌਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਸਡੈਕ ਅਤੇ SAANDP 500 ਮਾਮੂਲੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

