ETV Bharat / business

ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 90 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧਿਆ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15.9% ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ FPI ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਇਆ।

US IRAN TENSIONS
ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧਿਆ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ (ANI)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : July 20, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ $90 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 3.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $90.79 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ 15.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (WTI) ਵੀ $84.47 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜੀਓਜੀਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀ.ਕੇ. ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਲਟ-ਪੁਲਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ $90 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ FPI (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼) ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।"

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। HDFC ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਦੇਵਰ੍ਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ, ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਤੇਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਡਰ

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (BoB) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ "ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਹੈ।" ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 52.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

CRUDE OIL
US IRAN TENSIONS
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ
BRENT CRUDE OIL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.