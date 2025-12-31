ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਣ
ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : December 31, 2025 at 3:10 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 10-ਮਿੰਟ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।
'ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ'
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਿਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪ-ਬੇਸਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਬਲਿੰਕਟ, ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ੈਪਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਣਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
#WATCH | Delhi | Platform-based workers go about their jobs despite the nationwide strike called today under the banner of the Indian Federation of App-Based Transport Workers (IFAT).— ANI (@ANI) December 31, 2025
A delivery agent says, " the strike is ongoing nationwide. the strike has been relaxed here for… pic.twitter.com/68WKg5WI2f
'ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ'
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ?
ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।"
'ਸਵਿਗੀ-ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ'
ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਿਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 700-800 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਮਹੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਸਵਿਗੀ-ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਕਰ ਲਿਫਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।' ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
VIDEO | Delhi: Gig workers call nationwide strike today against deteriorating working conditions. Visuals from Rajinder Place.— Press Trust of India (@PTI_News) December 31, 2025
Sanjiv Kumar Sharma, a delivery executive, says, “I have been working with Swiggy for the last 7 years. We do not receive proper incentives. We are… pic.twitter.com/Oh5bbXQMge
'ਮਿਆਰੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ'
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ ₹120 ਤੋਂ ₹150 ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹3,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਿਆਰੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।
'ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼'
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਾਂਗ, ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ₹10,000 ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਿਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, TGPWU ਅਤੇ IFAT ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,25 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ, ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਵਰਕਰ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"